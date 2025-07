Sinner, Ivanisevic chiude il caso: "Non so cosa fare con lui"

Di grandissimi tennisti Goran Ivanisevic ne ha visti tanti da giocatore, in giro per gli slam, e allenati tanti da coach. Ma come Jannik Sinner, forse, nessuno. Di sicuro, spiega il croato, in questo momento non ha rivali. E anche Carlos Alcaraz è costretto a guardarlo da mezzo gradino sotto. Alla vigilia di Wimbledon, l'attuale allenatore di Tsitsipas aveva fatto un pronostico un po' controcorrente: il grande favorito per la vittoria era l'altoatesino, anche se lo spagnolo veniva da due trionfi di fila sull'erba inglese e soprattutto dalla grande rimonta al Roland Garros proprio contro l'italiano. Una botta psicologica non indifferente. Unico a potersela giocare con loro, Nole Djokovic.

Sinner e Alcaraz, Niland asfalta lo spagnolo: "Qual è la differenza tra loro due" "Jannik Sinner non è andato a Ibiza". Allora non lo pensa solo Nick Kyrgios. Intervistato dal podcast O...

"È stata una finale a senso unico - riflette ora Ivanisevic, vincitore di Wimbledon nel 2001, intervistato da Nova Tv alla vigilia del torneo di Umago -, Sinner è stato migliore e, secondo me, al momento è un giocatore leggermente più forte di Alcaraz. I due sono cinque spanne sopra tutti gli altri. L'unico che potrebbe essere in grado di competere con loro è Novak Djokovic, ma gli altri non hanno alcuna possibilità"

Alcaraz, dove l'hanno beccato dopo il ko con Sinner. nuovo caso Non c'è pace per Carlos Alcaraz: la netta sconfitta in finale contro Jannik Sinner a Wimbledon, dove lo spagn...