Carlos Alcaraz va in tilt a Doha: un crollo rovinoso (e Jannik Sinner se la ride...)

Un inatteso colpo di scena a Doha al torneo Masters 500: Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del torneo, è stato eliminato ai quarti di finale dal ceco Jiří Lehečka, oggi numero 25 del ranking Atp. Una sfida combattuta in cui il fuoriclasse spagnolo sembrava avere il controllo nel terzo set, ma un crollo improvviso ha cambiato le sorti della partita, ribaltata dal suo avversario che ha chiuso con un secco 6-4.

L'incontro è stato caratterizzato da alti e bassi per Alcaraz, un suo marchio di fabbrica. Lo spagnolo dopo aver ceduto il primo set aveva ritrovato il giusto ritmo vincendo il secondo. La spinta decisiva sembrava arrivata nel terzo parziale, quando con un break si era portato avanti 4-2, 40-30. Tuttavia, un calo di concentrazione gli è costato caro: da quel momento, Lehečka ha preso in mano il gioco, ribaltando lo scenario e conquistando una vittoria che lo proietta in semifinale.

Per il ceco si tratta di un risultato importante, ottenuto con grande determinazione nonostante le difficoltà avute in carriera a causa degli infortuni. Per Alcaraz, invece, questa sconfitta rappresenta un ostacolo nella sua rincorsa ai vertici della classifica Atp, ossia nella caccia a Jannik Sinner e al suo numero 1. Con l'eliminazione, lo spagnolo fallisce l’opportunità di guadagnare i 500 punti in palio per il vincitore del torneo. Deve accontentarsi di soli 100 punti, lasciando invariata la distanza dai primi due della classifica, Sinner e Alexander Zverev.