Jannik Sinner, Nick Kyrgios offende ancora: "Basta dire che non sai nulla"

Livore, livore e livore. Nick Kyrgios sembra non trovare pace quando si tratta di Jannik Sinner. Nonostante l'accordo con la Wada e l'ufficialità della squalifica di tre mesi, il tennista australiano non ha smesso di pungere il numero uno sui social, dove ormai dalla scorsa estate pubblica quotidianamente sfoghi e risposte con riferimento alla vicenda scoppiata nel 2024.

Questa volta Kyrgios approfitta di un post su "X" del francese Alexandre Muller per tornare all'attacco. "Test antidoping dopo aver finito a mezzanotte? Dai...", ha scritto Muller in un messaggio indirizzato all'Atp dopo il successo sull'argentino Etcheverry. E la risposta di Kyrgios non è tardata ad arrivare: "Basta dire che non sai nulla e sarà tutta colpa del tuo team, in caso trovassero steroidi nel tuo corpo". Insomma, anche se il campione altoatesino non viene mai citato, il riferimento è chiarissimo.

Giorni fa ha fatto discutere un altro commento di Kyrgios sul caso Clostebol. "Conosco Jannik, è un amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla di proposito. Ovviamente questo è il nostro sport e siamo responsabili per quello che circola nel nostro corpo. Gli sarà vietato di giocare per alcuni mesi, non credo che sia bello per il tennis che il numero uno al mondo, che ha fatto cose incredibili ultimamente, abbia ricevuto una squalifica. Gli auguro il meglio e spero che stia bene", ha scritto Jack Draper prima di venire accusato dal tennista australiano: "Allora non hai steroidi in circolo?".