Ferrari, Lewis Hamilton fa impazzire tutti con 5 parole: "Io so di cosa parlo"

La voglia di vincere il suo primo titolo in Ferrari è tanta. Sia perché gli permetterebbe di raggiungere quota otto, superando in testa Michael Schumacher nella classifica dei Piloti più iridati, sia perché chiuderebbe un cerchio aperto dopo l’epilogo controverso di Abu Dhabi 2021, quando il titolo poteva arrivare ma per una beffarda decisione della direzione gara Fia, diretta da Michael Masi — l’aver permesso soft nuove a Verstappen prima dell’ultimo giro — ha portato a un epilogo horror per l’inglese. "Se fossi abbastanza fortunato da vincere un titolo, che poi è quello per cui sto lavorando, perché dovrei smettere?”, è il pensiero di Lewis nella conferenza stampa di mercoledì con la stampa italiana.

Per Lewis si tratterebbe però “del primo titolo con la Ferrari”, e non dell’ottavo della carriera, considerando i sei vinti in Mercedes e quello nel 2008 conquistato in McLaren. Nel momento in cui gli si chiede di quali siano le sue reali aspettative per l'imminente stagione, è ovviamente prudente in attesa di vedere il primo confronto in pista con gli avversari: "Oggi è troppo presto per sapere come andrà, sappiamo che sarà una stagione molto serrata tra i top team — le sue parole — Mi sto adattando a un nuovo modo di lavorare, l’obiettivo è arrivare pronto alla prima gara ma ovviamente non abbiamo ancora girato in pista insieme ai nostri avversari, quindi non possiamo conoscere il loro livello”.

Ma quando gli viene chiesto se la Ferrari è pronta per vincere il titolo iridato, Hamilton non ha avuto alcun dubbio e ha abbandonato la prudenza: “Sì, e lo dico perché sono stato in team vincenti, quindi so di cosa parlo: conosco come lavorano, e poi non ho mai visto una passione così da nessun’altra parte — le sue parole — In Ferrari hanno tutti un approccio molto calmo e nessuno pensa di essere perfetto, l’approccio è ‘dobbiamo comunque migliorare'. Gli ingredienti per il Mondiale ci sono, si tratta soltanto di mettere i pezzi insieme. E Fred è un grande leader”.