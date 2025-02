Jannik Sinner, stangata milionaria: ecco quanti soldi perde in questi tre mesi

22 febbraio 2025 a

Con l'accordo - o patteggiamento - tra Jannik Sinner e la Wada - l'agenzia mondiale anti-doping - il numero uno al mondo si è evitato uno stop da uno a due anni. Per lui solo una sospensione di 3 mesi, iniziata il 9 febbraio e con scadenza il 4 maggio. L'azzurro però non perderà la possibilità di disputare i tornei dei grandi Slam. Non giocherà Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Non si tratta di un vero dramma sportivo. Piuttosto di una bella perdita economica. Non disputando questi quattro torneo, Jannik Sinner non avrà la possibilità di portarsi a casa 4 milioni di dollari. Sinner non giocherà nemmeno gli Mgm Rewards di Las Vegas, in programma l’1 e 2 marzo. L’ingaggio sarebbe stato nell’ordine di 1 milione di dollari. A conti fatti, dunque, Sinner perderà tra i due e i tre milioni di dollari in premi e ingaggi per questo stop di tre mesi.

Al momento, nessun brand con cui collaborerà ha manifestato l'intenzione di interrompere i rapporti con la StarWing Sport, la società di management sportivo che dal 2019 cura gli interessi economici e immagine dell’altoatesino. Si tratta di un portafoglio che vale circa 30 milioni annui di compensi, che l’anno scorso sono diventati 40 milioni per i bonus che gli sono stati riconosciuti per le vittorie.