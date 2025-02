Sinner Terminator, "su cosa lavorerà nei prossimi tre mesi": una soffiata pesantissima

21 febbraio 2025 a

Jannik SInner, dopo il tanto discusso patteggiamento con la Wada, è sospeso fino al 4 maggio. E in tanti si stanno chiedendo come e con chi si allenerà in questi tre mesi. L'azzurro, infatti, potrà tornare a mettere sessioni ufficiali nelle gambe a partire dal 13 aprile, dobbiamo altresì sottolineare come ci sia stata tanta confusione in merito al tema in questione. "Può allenarsi con il proprio staff di supporto, purché non lo faccia in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grand Slam o a un evento coperto dal nostro regolamento”, viene spiegato in una dichiarazione ufficiale dell'ITIA.

Sul tema è intervenuto anche Vincenzo Santopadre. "Il grosso del lavoro sarà fisico - ha spiegato -. Ma credo che con Simone Vagnozzi Jannik ne approfitterà anche per lavorare su dettagli tecnici, ad esempio una risposta ancora più aggressiva. Gli allenamenti - ha poi aggiunto - non possono sostituire l’adrenalina della partita, ma sono sicuro che farà di tutto per presentarsi a Roma ancora migliorato".

Simone Vagnazzi e Darren Cahill, quindi, potranno continuare a lavorare al fianco di Jannik SInner. E, dato che si tratta del numero uno al mondo, non sarà neanche così difficile trovare delle strutture private adatte alle sue esigenze. Un esempio? Dubai o gli Stati Uniti.