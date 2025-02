Jannik Sinner, Waske: "Lui un danno enorme per il tennis", fango tedesco sul numero 1

24 febbraio 2025 a

Jannik Sinner continua a far discutere. Gufi e rosiconi lo tengono ancora nel mirino dopo il patto con la Wada che di fatto ha sancito la sua squalifica per tre mesi. A quetso punto da un lato c'è il fronte Kyrgios che lo attacca, dall'altro quello dei compagni azzurri che lo difendono.

In mezzo c'è l'ex tennista tedesco Alexander Waske che di fatto spiega così la sua posizione: "Jannik è un ragazzo fantastico, dice sempre la cose giusta, ha un fisico fantastico e non penseresti mai che fa uso di doping. Ma sta arrecando un danno grande al mondo del tennis. Forse non ha fatto nulla di sbagliato, ma gli altri tennisti hanno ragione a chiedere regole chiare".

E ancora: "Si è trattato di un accordo e la maggior parte dei tennisti se ne lamenta. Questa sanzione è stata concordato così Sinner può giocatore tutte le prove dello Slam. Medvedev ha visto il caso Sinner e lo ha indicato come un precedente, è questo può essere un problema. Servono regole chiare, ci deve essere solo organismo che effettui i controlli, così non ci saranno trattative. Ci sono stati anche casi come quello di Halep o Sharapova che non hanno ricevuto una punizione così breve". Insomma il dibattito resta aperto. Ma una cosa è certa, Jannik al suo rientro agli Internazionali di Roma saprà mettere a tacere tutti.