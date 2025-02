Jannik Sinner, il coach di Dimitrov travolge il mondo del tennis: "È triste vedere questa cosa"

25 febbraio 2025 a

Dalla parte di Jannik Sinner, nel caso Clostebol che ha portato al patteggiamento del 23enne pusterese, c’è anche Daniel Vallverdu, attuale allenatore di Grigor Dimitrov con un passato nel box di Andy Murray e Tomas Berdych. Andando contro ai pensieri di diversi protagonisti del tennis come Nick Kyrgios e Stan Wawrinka, o come anche Novak Djokovic che, nonostante creda nell’innocenza del numero uno al mondo, ha sollevato qualche dubbio sulla modalità del patteggiamento. "Dopo essermi preso qualche giorno per digerire la reazione del mondo del tennis in merito allla sospensione di Sinner — ha scritto sui suoi social Vallverdu — vorrei dire che sono rattristato dalla mancanza di solidarierà. La maggior parte non si concentra sui fatti del caso. I veri perdenti qui sono Sinner e il tennis”.

E ancora: “Dovremmo concentrarci sui processi e sulle regole delle agenzie antidoping piuttosto che sul giocatore che ne è vittima, che chiaramente non ha avuto alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni, zero — ha concluso Vallverdu — Conosco Jannik da quando ha 14 anni e mi sento totalmente sicuro nel dire che non è assolutamente colpevole".

Jannik, però, è stat difeso anche da Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, che alla presentazione del torneo di Maiorca, di cui è direttore, ha parlato proprio della sospensione di tre mesi con di mezzo l’azzurro: “Sono contro la sanzione — le sue parole — Conosco Sinner, non lo avrebbe mai fatto volontariamente e non si può trattare così una persona per un errore casuale. Bisogna punire chi intenzionalmente fa queste cose col fine di trarne beneficio, e non è il caso di Sinner”. Vero è che a ex numeri uno “sono state applicate delle sanzioni, ma può darsi che quanto fatto in precedenza fosse sbagliato — ha concluso Nadal — Quel che mi sorprende è che molti giocatori si siano schierati contro di lui, alcuni anche di alto livello e persino qualcuno che non è molto pulito”.