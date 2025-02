Milan, ecco il nome per il post-Theo Hernandez: 25 milioni sul piatto, è rivoluzione

26 febbraio 2025 a

La svogliatezza in campo quest’anno ne ha fatto da padrone, l’errore in Champions contro il Feyenoord (il secondo giallo per simulazione in aerea) ha fatto traboccare il vaso. Il rinnovo con il Milan è oramai un miraggio e per questo Theo Hernandez, con un contratto in scadenza a fine 2026, potrebbe seriamente essere in uscita questa estate.

Per il terzino francese i titoli di coda sarebbero imminenti fra poco mesi. Intanto, secondo Tuttosport, la dirigenza rossonera avrebbe incontrato l’agente di Maxim De Cuyper, terzino classe 2000 del Bruges e della nazionale belga che il Diavolo ha avuto la possibilità di osservare da vicino in Champions lo scorso ottobre. La volontà dei rossoneri è quella di bruciare la concorrenza di West Ham, Juventus e soprattutto Arsenal per l’obiettivo. I Gunners ci starebbero seriamente pensando con l’uscita prossima di Tierney, pronto a tornare al Celtic, e di Zinchenko, che non fa più parte dei piani del club londinese.

Il prezzo fissato dal Bruges per De Cuyper è di 25 milioni di euro, ma visto l'interesse di diverse squadre il club belga spera di scatenare un'asta e guadagnare molto di più. Ecco perché il Milan starebbe giocando con largo anticipo, cercando di alzare il pressing.

Oltre al campo, però, i rossoneri pensano al nuovo direttore sportivo. Secondo Il Corriere della Sera l’obiettivo è di avere un d.s. entro fine marzo, che opererà poi a partire dall’estate. Resiste la candidatura di Fabio Paratici, lontano Andrea Berta, in uscita dall’Atletico Madrid. Valida anche la candidatura di François Modesto e Igli Tare, quest'ultimo via dalla Lazio nel giugno 2023.