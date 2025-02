Jannik Sinner, "quanto vale la foto con Anna": tam tam impazzito

27 febbraio 2025 a

a

a

Uomo al centro delle cronache, anche se per tre mesi è costretto a stare lontano dai campi di gioco, dopo il patteggiamento accettato con la Wada sul caso Clostebol. Jannik Sinner è così, fa notizia anche quando non gioca a tennis, come se si trova a sciare in qualche pista vicino alla sua Sesto, in Alto Adige, scattando foto con i fan, oppure per la sua presenza alla Fashion Week di Milano, in prima fila alla sfilata di Gucci, suo sponsor personale.

La foto che ha fatto più colpo di tutte e quella che lo ritrae accanto ad Anna Wintour, la più famosa icona di moda (e giornalista) del mondo. Vestito scuro per Sinner, caschetto biondo, abito rosso e immancabili occhiali da sole, i due sono stati fianco a fianco scambiando qualche chiacchiera e sorridendo un po' non solo a favore di telecamere.

Per questa foto, le agenzie di marketing hanno dati un valore "5 stelle”, considerandola di alto livello. Diventata virale senza che la pubblicasse lui. Se Jannik Sinner vale già molti soldi come persona, figurarsi Anna Wintour, per cui gli sponsor dovevano pagare almeno 100 mila dollari (95.482 euro al cambio attuale) per averla a un evento.

Una foto con lei ne vale almeno la metà. Secondo l'intelligenza artificiale, poi, "non è possibile dare un valore monetario specifico per la reputazione di Anna, poiché si tratta di un concetto più qualitativo che quantitativo”, ma alcuni studi hanno ritenuto che la persona seduta accanto a lei potesse avere un incremento economico di almeno 50mila dollari a evento (47.741 il valore in euro). Per Sinner, insomma, questa foto può valere oro.