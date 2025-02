Tacchinardi ascolta Thiago Motta poi esplode in diretta: "Juve inguardabile, ma dove sono?"

27 febbraio 2025 a

La sconfitta ai calci di rigore della Juve contro l’Empoli, ai quarti di Coppa Italia, ha lasciato i suoi pesanti strascichi nella squadra di Thiago Motta. Un risultato incredibile considerando che la Vecchia Signora aveva la strada spianata fino alla finale, considerando che in semifinale l’avversaria sarebbe stato il Bologna e non l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma nonostante tutto la squadra si è sciolta nel finale, dopo aver recuperato lo svantaggio con Thuram.

Il k.o. dello Stadium ha fatto arrabbiare (e non poco) l’ex bianconero Alessio Tacchinardi, che negli studi di Mediaset si è lasciato andare a pesanti critiche: “La squadra ha avuto un atteggiamento inaccettabile — ha esordito — Perché si può perdere ma sempre dando il massimo e stasera non si è visto questo".

E ancora: "Ha ragione il tecnico della Juve che nel post partita è stato perfetto, la squadra stasera è stata vergognosa, agghiacciante, inguardabile — ha aggiunto l’ex centrocampista — Ma io vado oltre: come è possibile che al termine di un'eliminazione così non si sia presentato davanti alle telecamere nemmeno un dirigente?”.

Secondo Tacchinardi, dopo il k.o. contro l’Empoli Thiago Motta "ha lanciato dei messaggi chiari alla squadra e ad alcuni giocatori — ha concluso amareggiato — Quasi come a dire 'C'è qualcuno che pretende senza dare’, e questa cosa non va bene. Ho visto la Juve contro il Benfica e mi sono reso conto che questa squadra non sa difendere. Vlahovic stasera non aveva il veleno di quando era protagonista un po' di tempo fa ormai”.