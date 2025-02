Zverev sconcertante, Tien lo sbatte fuori così: Sinne gode ad Acapulco

27 febbraio 2025 a

E pensare che aveva scelto i tornei del centro e del Sudamerica per aumentare i propri punti nel ranking, avvicinandosi pericolosamente a Jannik Sinner (tentando di superarlo) dopo il patteggiamento del pusterese con la Wada che lo terrà lontano dai campi da gioco fino a prima degli Internazionali d’Italia a Roma di maggio.

Ma per Alexander Zverev i risultati non sono stati per nulla ottimali dopo la finale persa degli Australian Open contro Sinner: l’eliminazione ai quarti contro Cerundolo in Argentina, l’uscita di Rio de Janeiro agli ottavi contro l’argentino Comesaña e ora l’incredibile eliminazione ai ottavi contro il 19enne statunitense Learner Tien ad Acapulco, col punteggio di 6-3 6-4, lasciando poi lo stadio di corsa senza parlare.

Il k.o. di Zverev nel torneo messicano allontanano sempre di più Zverev dalla possibilità di superare Sinner in vetta al ranking Atp. Sasha ha ora solo le occasioni di Indian Wells e Miami (dove difende in tutto 600 punti), ma per superare l’azzurro c’è oramai una montagna da scalare, quasi un’impresa. Oltre a lui, però, ad Acapulco è stata una lunga notte di ritiri e malesseri per i problemi di stomaco, con le prime cinque teste di serie tutte eliminate. Casper Ruud, testa di serie numero 2, e Tommy Paul, testa di serie numero 3, non sono nemmeno scesi in campo, rispettivamente contro l’idolo di casa Pacheco e Giron, mentre Holger Rune (testa di serie numero 4) ha alzato bandiera bianca dopo tre game contro Nakashima, e Ben Shelton (5) è stato battuto da Goffin.