Zdenek Zeman, drammatico bollettino da Gemelli: "Non sappiamo se potrà parlare ancora"

"Ho visto Zdenek Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale".

A commentare la situazione del 77enne allenatore boemo, ex mister di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, è Alessandro Olivi, direttore dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli, il Policlinico romano dove il tecnico è ricoverato da giovedì in terapia intensiva per una sospetta ischemia cerebrale.

"Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo - spiega Olivi all'agenzia Adnkronos - dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. E' vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test".

Fonti sanitarie del Gemelli consultate dall'agenzia Agi confermano come Zeman, la cui ultima esperienza in panchina risale alla scorsa stagione, al Pescara, prima di venire fermato da un paio di seri problemi di salute, abbia "ancora disturbi del linguaggio più che motori". Fatica ad articolare le parole, ma ha "trascorso una notte tranquilla".