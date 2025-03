Milan, "è il sogno della dirigenza". Il nome del nuovo allenatore: chi arriva al posto di Conceicao

01 marzo 2025 a

Da Como a Milano - anzi: Milanello - la strada è breve. Il Milan, dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, potrebbe virare presto su Cesc Fabregas. Soprattutto dopo la splendida stagione che, insieme ai vari Nico Paz e Patrick Cutrone, sta realizzando quest'anno. Con o senza quarto posto - anche se il giudizio potrebbe cambiare enormemente - sembra sempre più vicino l'esonero del tecnico portoghese.

A riportare l'indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex centrocampista di Barcellona e Arsenal ha l'appeal e la voglia di imporsi che cercano i vertici del club di via Aldo Rossi. Fabregas, tra l'altro, non è solo il tecnico del Como. Ma ha acquisito anche uno quota sin dal suo arrivo in città. "Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte della società per più tempo. Sì, diventerà azionista della società. Ha voluto entrare nella società, è venuto qui anche per questo", ha dichiarato il CEO del Como Dennis Wise.

Il tecnico del Como aveva già smentito delle voci che lo davano vicino a guidare la Roma nella prossima stagione. "Tra me e la Roma non c’è nulla - aveva ammesso -. Ho firmato un contratto di quattro anni in estate e c’è voglia di continuare questo progetto”.