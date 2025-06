Milan, Allegri tenta il colpaccio: chi vuole "fregare" alla Juventus

Andrea Cambiaso è pronto a esordire con la sua Juventus al Mondiale per Club che si sta disputando engli Stati Uniti. Per l'esterno bianconero potrebbe trattarsi di un'occasione d'oro per riscattare una stagione deludente, tra infortuni e prestazioni da dimenticare. Complice anche l'interessamento di Pep Guardiola durante la sessione di mercato invernale, il rendimento dell'ex Bologna è andato al di sotto delle aspettative. Lui ha giurato amore alla Vecchia Signora. Ma Comolli e Tudor potrebbero rinunciare a lui in caso di un'offerta allettante.

Non è un mistero che il Milan e Massimiliano Allegri sono da tempo sulle tracce di Andrea Cambiaso. Secondo Acciughina, il terzino bianconero sarebbe il perfetto sostituto di Theo Hernandez, che è dato in partenza visto il mancato rinnovo di contratto. Alcuni contatti tra le due società ci sono stati. Ma da Torino è arrivato un secco no all'interessamento del Diavolo. La Vecchia Signora non vuole privarsi del suo gioiellino, tanto meno rafforzare una diretta concorrente per la lotta Champions e perché no, anche per lo Scudetto.