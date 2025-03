Antonio Conte al Milan, ecco perché la clamorosa pista prende piede

04 marzo 2025 a

La stagione è fallimentare e solo la Coppa Italia porterebbe un sorriso a un club destinato per almeno per un anno a salutare la Champions. Per il Milan è davvero un’annata da incubo, intanto in presidenza Gerry Cardinale opterà per una rivoluzione all’interno del club, sia in campo sia nella dirigenza.

La ricerca del d.s. prosegue, e questo verrà scelto entro marzo. Con Igli Tare in pole, secondo Il Corriere della Sera non è ancora tramontata la pista che conduce a Fabio Paratici, con una squalifica per il caso plusvalenze che scadrà il 30 giugno. L’ex dirigente della Juve ha richieste per continuare a lavorare al Tottenham oppure per approdare nella Liga spagnola.

In caso di Milan, il tecnico che proverebbe a convincere è Antonio Conte, con cui ha costruito un ciclo stellare alla Juve, anche se il pugliese è legato al Napoli fino al 2027. Lo scenario includeva inizialmente anche Andrea Berta, ma solo perché il contratto con l’Arsenal, che si è mosso in anticipo rispetto al Milan, non è stato ancora formalizzato. La verità però è che l’ex d.s. dell’Atletico ha scelto l’Inghilterra.

In caso poi c’è da decidere il futuro di alcuni big. Da Theo Hernandez a Rafa Leao fino a Mike Maignan, nessuno ha più il posto assicurato e tutti e tre sono sul mercato. Ci sarà poi da capire cosa succederà ai giocatori in prestito secco, come Joao Felix e Abraham. La notizia lieta è che ha rinnovato il fortissimo Tijjani Reijnders fino al 2030, con ingaggio raddoppiato a 3,5 milioni netti annui. “Questa ormai è casa mia”, è stato il pensiero dell’olandese al momento delle firme.