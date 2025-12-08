Luciano Spalletti, siluro in conferenza stampa: "I soldi, anche..."

Era l'uomo più atteso prima di Napoli-Juventus, ma subito dopo il fischio finale Luciano Spalletti è diventato il grande colpevole della sconfitta dei bianconeri. L'ex allenatore dello scudetto azzurro del 2023, quello dei record, quello che più ha fatto esplodere il popolo partenopeo, subito dopo quel titolo se n'è andato non senza polemiche, scegliendo poi di sedersi sulla panchina della Nazionale per una manciata di mesi prima di approdare sulla panchina della Signora. Una sorta di "tradimento", secondo molti tifosi napoletani che dopo qualche mese di tribolazione hanno trovato in Antonio Conte un nuovo leader vincente.

Proprio sul confronto tra il "suo" Napoli e quello di Conte, vittorioso per 2-1 e ora lontano 8 lunghezze, si sono concentrati molte riflessioni prima e dopo la conferenza stampa post-match al Maradona. In particolare, alla domanda se abbia trovato un altro Napoli e un'altra Napoli, decisamente più ostile nei suoi confronti, il mago di Certaldo ha cercato di svicolare non senza un certo imbarazzo.

"Voglio lo stesso bene sia a chi mi ha fischiato che a chi non lo ha fatto. Quella storia lì non è solo risultati ma anche i soldi che sono tornati nelle casse del Napoli perché è da lì che si è avuta poi la possibilità di ricreare un'altra squadra fortissima". Una sottolineatura che da un lato è celebrazione dell'orgoglio per un ciclo vincente e che dall'altro è stata letta da molti come una stilettata tanto al presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale l'addio è stato tumultuoso e non senza polemiche, e il suo successore Conte. "Non è solo il risultato dunque ma proprio il beneficio economico per un futuro migliore", ha tenuto a sottolineare ancora Spalletti.

"Anche quando non ve ne siete accorti io a Napoli ci torno spesso perché ho tanti amici – ha spiegato ancora l'allenatore juventino -. Sarà una storia che rimarrà sempre lì, qualcuno può cambiargli faccia e dimenticarlo ma è stata troppo bella per come è venuta. Il bene che si è fatto nel valutare determinati calciatori nel cambiare i conti della società nel cambiare tutto ha portato un grande vantaggio, non solo il risultato ma proprio economico per un futuro migliore".