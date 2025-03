Jannik Sinner, incontro clamoroso a Torino: con chi è stato pizzicato a pranzo

05 marzo 2025 a

Un incontro, fuori dagli impegni sportivi, è quello che è andato di scena tra Jannik Sinner e Dusan Vlahovic, che sono stati insieme a pranzo per circa due ore all'hotel ufficiale della Juventus. Il numero uno Atp e l’attaccante bianconero sono andati a pranzo insieme per conoscerci meglio. Ciò perché il serbo è amante del tennis e apprezza il talento del 23enne altoatesino, per questo hanno deciso di vedersi per confrontarsi su vari temi e parlare in generale. Sinner, al contrario, è un frequentatore del JMedical, il centro medico bianconero, quando c’è bisogno di fare degli esami sportivi importanti.

Insomma, si è trattato di un confronto tra due coetanei (Jannik ha quasi 24 anni, Vlahovic 25) per condividere impressioni, sensazioni, interrogativi. E anche se i due sono di due fedi differenti (Sinner è milanista, Dusan un giocatore della Juve), il pranzo tra loro è stato preceduto da scambi sui social. Poi è stato il momento dei regali: Jannik ha regalato a Dusan una sua racchetta, l’attaccante la sua maglia numero 9 della Juventus.

"Un vero numero 1, perché lo rispetto": gode Jannik Sinner, chi zittisce Nick Kyrgios

La cosa che li accomuna è che entrambi non vivono un momento felice, dato che Sinner è fermo per tre mesi (dopo il patteggiamento accettato con la Wada sul caso Clostebol) e Vlahovic è autore di una stagione all’ombra dopo l’arrivo di Thiago Motta a Torino. Ancor peggio con l’approdo di Kolo Muani nel mercato di gennaio, che a suon di gol ha tenuto il serbo ancor più lontano dai campi.