Jasmine Paolini, gaffe in diretta tv: "Meno male che non parliamo italiano"

La sconfitta al primo turno della Eisenhower Cup, il preludio al Masters 1000 di Indian Wells, non ha fatto troppo male al duo Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, usciti comunque tra i sorrisi del pubblico per una battuta che ha fatto ridere tutti, compresi i due tennisti. In particolare la tennista italiana si è lasciata andare a una esclamazione troppo colorita in occasione della sfida con i rivali. L’episodio è avvenuto a inizio match, quando si doveva scegliere chi avrebbe battuto per primo tra loro e i polacchi Hurkacz e Swiatek. A deciderlo, in una sfida a “carta, forbici, sasso”, è stata tra Jasmine contro Hubert, perdendo per aver scelto le forbici invece che il sasso.

Da qui l’esclamazione e la gaffe di Jasmine, che si è coperta la bocca, così come alcuni dei presenti, ed è scoppiata a ridere. La scena è stata commentata sui canali ufficiali con le parole del presentatore: "Meno male che non parliamo italiano".

'Happy to play with such a legend' ❤️



'We are the first losers of the night'



Alla fine però, nella sfida alla meglio del tie-break a dieci punti, è arrivata l’eliminazione diretta. Ora il duo polacco se la batterà contro Rybakina e Fritz. Musetti ha commentato positivamente comunque la sconfitta subita dopo la partita: "Sono davvero felice e orgoglioso di condividere il campo con una leggenda come Jasmine — le sue parole — Non abbiamo vinto. Ma siamo i primi perdenti di stasera. Quindi almeno siamo i primi in qualcosa".