Jannik Sinner salta gli Indian Wells? La clamorosa risposta di Alcaraz: "Per me..."

Carlos Alcaraz numero tre al mondo, minimizza sul fatto che Jannik Sinner non potrà partecipare al Masters 1000 negli Usa: "Ci sono altri giocatori importanti". Le sue parole però di certo si innestano in un momento piuttosto delicato per Sinner che deve scontare la squalifica comminatagli dalla Wada. E così il suo messaggio al numero uno al mondo è piuttosto chiaro: "Non ci sto pensando per niente - dice Alcaraz - voglio dire, Jannik non giocherà qui ma ci saranno molti dei migliori al mondo e penso che il torneo sia davvero aperto perché ci sono tanti giocatori che stanno giocando un ottimo tennis. Per me non cambia nulla, sono concentrato sulle mie cose, su me stesso e sul cercare di giocare un buon tennis qui".

Poi parla del torneo: "Sono veramente felice di essere nuovamente qui, ho anche avuto tempo di giocare a golf, quindi penso che sia stata una buona preparazione. Terzo titolo consecutivo a Indian Wells? So che lo hanno fatto solo due giocatori qui, ma cerco di non sentire la pressione. Proverò a non pensarci e a divertirmi, perché ogni volta che vengo qui mi diverto molto a giocare, ad allenarmi. È tutto più facile qui, aspetto tutto l’anno per tornarci, per questo cercherò di non pensare a quello, ma solo a vivere giorno per giorno e divertirmi e poi vedremo come andrà".

Infine ha aggiunto: "Il tennis è la mia passione e il mio amore, essere qui è il sogno che avevo da bambino, quindi ora il momento di continuare a vivere il sogno, e ho capito che quando mi diverto in campo gioco il miglior tennis. Quindi ora è tutto quello che penso, divertirmi. Quando ho perso la concentrazione, è successo perché ho pensato più ai risultati, a quello che dovevo fare per vincere il torneo, e ho perso di vista la cosa veramente importante: la gioia di giocare, per me e per i miei fan. E questa ora è la cosa più importante per me, voglio pensare solo a questo: divertirmi in campo".