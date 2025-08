Jannik Sinner, la sfacciata ammissione di Luciano Darderi: "Proprio nulla"

Luciano Darderi: è lui il tennista italiano che ha vinto più titoli nel 2025. Reduce dalla doppietta Bastad-Umago, lo sportivo ha rilasciato un'intervista ammettendo: "La mia ambizione è entrare in top 20. L'avevo detto già a inizio anno quando le cose non andavano per il meglio. Il mio best ranking è di 32, mentre nella Race sono 26. Vedremo. Inoltre punto a consolidare la mia classifica: vorrei stare stabilmente tra i primi 30 del mondo".

Un avvertimento ai colleghi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quello all'Adnkronos. Darderi ha infatti ricordato che "gioco per l'Italia e mi sento italiano. Mi piacerebbe vincere la Coppa Davis e avere l'onore di essere ricevuto dal Presidente Mattarella". Ecco allora che non poteva mancare una domanda sul numero uno al mondo, Sinner appunto.