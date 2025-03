Nick Kyrgios si ritira a Indian Wells, finisce in lacrime dopo il punto "pagliacciata"

07 marzo 2025 a

Tante critiche nei confronti di Jannik Sinner, poi però quando c’è da pensare alle sue giocate è un pianto amaro. Il ritorno in campo di Nick Kyrgios è un incubo: l’eliminazione agli Australian Open, ora quella ai Masters 1000 di Indian Wells, sconfitto da lucky loser da Botic van de Zandschulp con il punteggio di 7-6(7), 3-0.

Il 29enne, che ha avuto un set point nel tie-break d'apertura, poi ha lasciato il campo arrabbiatissimo per problemi al polso destro. In campo giocava con un tape che gli dava continuamente fastidio, tanto che erano varie le smorfie di dolore sfogate dall’ex numero 13 al mondo. In conferenza stampa, poi, ha sfogato il suo dolore: "Ad essere sincero, non ero molto fiducioso di poter giocare oggi — le sue parole — Due giorni fa, in allenamento, ho dovuto interrompere le prove perché sentivo dolore al polso. Mi sentivo in grado di scendere in campo. Poi è peggiorato progressivamente e ho iniziato a sentire un forte dolore al polso”.

Nick Kyrgios piegato in due dal dolore: torna in campo e finisce subito in disgrazia | Video

Sul ritiro: “Credo che questo processo sia stato probabilmente una delle più grandi sfide che ho affrontato nella mia vita — le sue parole — In realtà non è una cosa grave, ma per la mia carriera tennistica è di gran lunga la più grande. La quantità di lavoro che devo fare quando torno a casa o quando non gioco, non è divertente. So che non posso fare di più per cercare di tornare a giocare. Credo che sia solo per la quantità di lavoro che ho fatto e che il polso mi dia ancora molto fastidio. Ecco perché mi sono sentito un po' emozionato verso la fine, perché è uno dei miei tornei preferiti".

Sul momento di difficoltà: "Quando mi sono operato 18 mesi fa, se non avessi voluto giocare non avrei fatto riabilitazione e non avrei tentato il ritorno — ha concluso — Sapevo che sarei stato in difficoltà, ma sono sceso in campo. È brutale perché prima di fermarmi avevo avuto un anno così buono, è questo che mi fa male. Continuo a parlare di quello, come se non potessi più replicarlo, e questo è straziante. Vieni buttato giù dopo una stagione incredibile dove ho bussato alla porta di un torneo dello Slam e ora non ho una classifica e sono stato fuori un anno e mezzo, penso che sia difficile per me, brutale".