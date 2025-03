Juventus, "ecco il nuovo bomber". Gola profonda da Roma: il nome che ribalta la Serie A

07 marzo 2025 a

a

a

Per Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, Victor Osimhen sarà un prossimo attaccante della Juventus. L’ex giocatore lo ha ammesso in un'intervista ai microfoni di Radio Radio, rivelando uno scoop di mercato: "So che il prossimo attaccante della Juventus sarà Osimhen — le sue parole — Me l'ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina all'entourage del nigeriano: loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno". Osimhen alla Juve ritroverebbe anche Cristiano Giuntoli, l'uomo che l'aveva portato a Napoli.

Per l’ex giornalista Rai, Mario Mattioli, il colpo con al centro la punta nigeriana “si può fare, è fattibile”, ha ammesso in una intervista a Fuori di Juve. Poi ha parlato della Juve di Thiago Motta, uscita mestamente da Champions e Coppa Italia, ma comunque vicina alle prime per poter credere nella lotta scudetto: “Io non valuto la singola prestazione in una gara, ma lo faccio più in generale — le parole di Mattioli — Credo in Motta, ma il dubbio riguarda il suo rapporto con i giocatori, ho sempre la sensazione che non li conosca appieno. Probabilmente è venuto a conoscenza di qualche cosa riguardante i ragazzi a disposizione, poi c'è stato lo sfogo post Empoli”.

"Sognano lo scudetto": la voce che si fa strada nella Juve, come (e quando) possono vincerlo

E ancora: “Lo ribadisco, a me piace l'ex tecnico del Bologna, ma deve rivedere alcune cose del suo carattere — ha detto Mattioli — Per esempio essere meno presuntuoso, qualche volta risulta anche saccente. Se sei alla Juve non puoi pretendere di sapere tutto. Se sbagli una partita, non puoi dire che faresti le stesse scelte. Bisogna ammettere i propri errori e cambiare. Due allenatori come Ancelotti e Mourinho, diverse volte hanno detto che ognuno ha da imparare. Quindi Motta spero acquisisca presto questa umiltà, se rivede il, suo ego sarà da Juve".