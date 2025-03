Jannik Sinner, la foto che apre scenari impensabili: con chi cena al ristorante

07 marzo 2025 a

a

a

Il potere di una semplice foto: condivisa sui social, ecco che ha scatenato la curiosità degli appassionati di tennis. Lo scatto in questione immortalava una cena tra Jannik Sinner e Dominic Thiem in un ristorante di Montecarlo, un incontro che ha subito fatto scattare speculazioni sul possibile motivo che li ha portati allo stesso tavolo. Cosa c'è dietro?

Il ragazzo di San Candido, come è arcinoto, è alle prese con la squalifica fino al 4 maggio. Inoltre, fino al 13 aprile, non può allenarsi in strutture federali né esercitarsi con giocatori tesserati presso qualsiasi federazione riconosciuta. Dall’altra parte c’è Dominic Thiem, 31 anni, ex numero 3 Atp, atleta che ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico alla fine della scorsa stagione.

"Perdi Sinner e trovi Djokovic". Dopo la squalifica, la frase che scatena il caos

Uno scenario che, inevitabilmente, potrebbe avvicinare i due campioni. Jannik Sinner, infatti, è alla ricerca di una soluzione che gli permetta di proseguire con regolarità i suoi allenamenti e mantenere alto il livello del suo tennis in questo periodo di stop forzato. Da qui la necessità di trovare non solo un campo a cui appoggiarsi, ma anche un compagno di allenamento di alto livello che possa fargli da sparring partner nel prossimo mese.

Nick Kyrgios si ritira a Indian Wells, finisce in lacrime dopo il punto "pagliacciata" | Video

Possibile, dunque, che dietro alla foto ci sia la possibilità che Thiem diventi il "partner" di Sinner in questo periodo di stop? A completare il quadro, o meglio il tavolo, c’erano anche Moritz Thiem, fratello di Dominic ed ex tennista professionista, e Stefan Herzog, manager dello stesso Thiem, la persona che ha poi condiviso la foto sui social. Ovviamente, il tam-tam è subito impazzito: Thiem, per Sinner, sarebbe una grandissima soluzione. Una soluzione che, fino ad oggi, nessuno aveva ipotizzato (anche se dovrebbe rinunciare al tesseramento presso la federtennis austriaca, pratica che potrebbe sbrigare in pochi giorni).