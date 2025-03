Federica Brignone "gigante" ad Are: vince ancora, Coppa del mondo a un passo. Goggia sbaglia

08 marzo 2025 a

a

a

E' la stagione di Federica Brignone, una stagione formato... "gigante". L'azzurra domina e vince anche ad Are, in Svezia, e si avvicina alla Coppa del mondo di sci. Alle sue spalle la neozelandese Alice Robinson e l'albanese Lara Colturi. Male Sofia Goggia, sfortunatissima alla sua 200esima in Coppa del mondo: seconda dopo la prima manche, la fuoriclasse bergamasca ha commesso un grave errore nella seconda e compromesso la gara.

Per la Brignone, prima al traguardo dello slalom gigante con oltre un secondo di vantaggio, sono numeri da record: ha vinto 7 degli ultimi 10 giganti disputati. Ora sono 36 i successi in carriera, nella sua specialità preferita sono diventati 17, di cui 5 in questa stagione.

Con questa ennesima vittoria come detto si avvicina ancora di più al primo storico trionfo della Coppa del mondo: in classifica generale adesso ha 322 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami (1.294 a 972), la quale ha chiuso il gigante di Are solo al nono posto. Ma l'azzurra ha anche accorciato le distanze sulla Robinson nella classifica di specialità: adesso Federica è seconda con 500 punti contro i 520 dell'avversaria. La 'coppetta' si assegnerà nell'ultimo appuntamento negli Stati Uniti: Federica vincendo farebbe suo il trofeo (a pari punti infatti è nettamente avanti per numero di vittorie). Nulla, a questo punto possiamo dirlo, le è precluso.