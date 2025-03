Elio Corno, Inter e giornalismo in lutto: addio al "nemico" di Tiziano Crudeli

10 marzo 2025 a

Lutto nel mondo del giornalismo, della tv e dell'Inter (ma non solo): è morto Elio Corno, storica firma del Giornale e volto e voce "nerazzurra" nei programmi cult del circuito televisivo lombardo, da Telelombardia a 7 Gold.

Tutti i tifosi e i telespettatori, non solo quelli di fede nerazzurra, lo ricordano per i clamorosi, divertentissimi siparietti con il "cugino" milanista Tiziano Crudeli, con i due che battibeccavano, si stuzzicavano, sfottevano per le vicissitudini sportive delle loro rispettive squadre. Una rivalità feroce ma ironica, che finiva quando si spegnevano le telecamere.

Corno, 78 anni, era stato per molti anni responsabile della pagina sportiva de il Giornale. In tv però abbandonava molto volentieri le vesti di cronista "istituzionale" per dare sfogo con arguzia e vivacità alla "pancia" di tifoso interista. Fu ospite, fino alla stagione 2012/2013, della trasmissione Il processo del lunedì di Aldo Biscardi. Nel decennio precedente aveva conquistato la fama televisiva grazie alle tv locali, con i suoi giudizi taglienti e le "risse" con Crudeli e un altro grande protagonista di quell'epopea, il romano Franco Melli, che finivano per diventare virali anche su Youtube (i social, all'epoca, erano ancora per pochi): nel 2002 inizia a collaborare con la trasmissione QSVS (Qui studio a voi stadio) di Telelombardia. Quattro anni fa era tornato a 7 Gold in Diretta Stadio, altro programam calcistico popolarissimo.