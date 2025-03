Indian Wells, spunta Jannik Sinner? La foto che sconvolge i fan

11 marzo 2025 a

Un sosia di Jannik Sinner a Indian Wells ha fatto impazzire tutti i tifosi presenti del Tennis Garden nel Masters 1000 californiano. È successo veramente quando durante la sfida femminile tra Sabalenka e Kessler i social sono impazziti per uno scatto che è diventato rapidamente virale.

Le telecamere hanno infatti inquadrato un raccattapalle che era identico al 23enne puntereste, con lo stesso taglio e lo stesso colore di capelli, ancor più identico dato che aveva un cappellino addosso. La differenza che ha fatto capire che il giovane fosse un sosia, per i più attenti, è lo sponsor Fila, dato che Jannik veste il marchio Nike.

Sui social naturalmente gli utenti ci hanno scherzato su: "Sinner è stato squalificato ma lo hanno autorizzato a fare un po' di lavoro come raccattapalle", si legge sui social. In realtà l’altoatesino si allena a Montecarlo in attesa di trovare un circolo per allenarsi, dopo aver patteggiamento tre mesi con la Wada, in attesa di tornare a Roma a inizio maggio, agli Internazionali d’Italia. Intanto il primo posto nel ranking rimane al sicuro grazie al clamoroso ko di Zverev, ai 32esimi, contro Tallon Griekspoor.

