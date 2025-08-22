Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

venerdì 22 agosto 2025
Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

1' di lettura

Sono trascorsi diversi giorni dalla finale di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma il ricordo del ritiro del numero uno al mondo dopo neanche mezz'ora di gioco fa ancora male, malissimo. L'altoatesino, come ha sottolineato il suo coach Darren Cahill, si è fermato a causa di un virus, che gli ha tolto le forze necessarie per battagliare con il suo storico rivale. L'azzurro è stato poi consolato dallo spagnolo, che di fatto si è aggiudicato il torneo e ha accorciato il divario nel ranking Atp.

Ma sui social qualcuno ha notato un comportamento di Carlos Alcaraz giudicato irrispettoso nei confronti del numero uno al mondo. Lo spagnolo ha espresso solidarietà a Sinner, accertandosi in prima persona delle sue condizioni di salute. Ma subito dopo, al momento della premiazione, gli ha alzato in faccia il trofeo. Subito dopo lo ha portato con sé bordo di una piccola auto scoperta, cantando in compagnia del suo team. 

435x288

Come detto, i festeggiamenti di Carlos Alcaraz hanno scatenato i fan di Sinner che si sono riversati su X er criticare l'atteggiamento dello spagnolo: "Qualcuno nel suo team non poteva suggerirgli qualcosa di un po' più 'sobrio'? Poi facciano un po' come vogliono, la classe non si compra al mercato". Ma c'è anche chi non ci ha visto nulla di irrispettoso: "Quindi Jannik non doveva festeggiare Wimbledon?", "lcaraz è uno splendido ragazzo. Imparate da Sinner. Fair play".

Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Il cammino agli US Open per Jannik Sinner non sarà semplice. L’italiano parte con 60 punti di svantaggio ri...

La Reggi sbotta Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

A New York Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Figuraccia a New York Sinner prova il colpo: errore disastroso in allenamento

tagjannik sinnercarlos alcaraz

La Reggi sbotta Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

A New York Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Figuraccia a New York Sinner prova il colpo: errore disastroso in allenamento

ti potrebbero interessare

1301x803

Sinner e il virus, "cosa c'è di strano": valanga di fango

L. P.
474x255

Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Roberto Tortora
498x263

Sinner prova il colpo: errore disastroso in allenamento

Roberto Tortora
849x544

Sinner agli Us Open: torna in campo, una pioggia di milioni

Leonardo Iannacci