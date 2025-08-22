Sinner, lo sfregio di Alcaraz: come festeggia dopo il suo ritiro

Sono trascorsi diversi giorni dalla finale di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma il ricordo del ritiro del numero uno al mondo dopo neanche mezz'ora di gioco fa ancora male, malissimo. L'altoatesino, come ha sottolineato il suo coach Darren Cahill, si è fermato a causa di un virus, che gli ha tolto le forze necessarie per battagliare con il suo storico rivale. L'azzurro è stato poi consolato dallo spagnolo, che di fatto si è aggiudicato il torneo e ha accorciato il divario nel ranking Atp.

Ma sui social qualcuno ha notato un comportamento di Carlos Alcaraz giudicato irrispettoso nei confronti del numero uno al mondo. Lo spagnolo ha espresso solidarietà a Sinner, accertandosi in prima persona delle sue condizioni di salute. Ma subito dopo, al momento della premiazione, gli ha alzato in faccia il trofeo. Subito dopo lo ha portato con sé bordo di una piccola auto scoperta, cantando in compagnia del suo team.