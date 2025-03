Jacques Villeneuve bloccato nei bagni di Malpensa: "Costretto a prendere a calci la porta"

10 marzo 2025 a

Attimi di paura per Jacques Villeneuve. L'ex pilota di Formula 1 è rimasto chiuso nei bagni dell'aeroporto di Malpensa. Il 53enne era in attesa di partire per l'Australia, quando - recatosi in bagno - è rimasto bloccato per circa 30 minuti. A raccontare l'accaduto lui stesso "in diretta" sui social. "Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire. Sto scaricando il water ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un sacco. Un ottimo modo di iniziare il viaggio per l'Australia", ha scritto su Instagram l'ex campione del mondo pubblicando un suo selfie che come sfondo ha la porta chiusa.

Dopo una decina di minuti sul social è apparso un altro post. Sempre di Villeneuve. L'oggetto? La porta del bagno spalancata e rotta. "Dopo 30 minuti sono riuscito a uscire. Ho dovuto prendere a calci la porta", ha informato. Sea, la società che si occupa della gestione degli scali milanesi, ha ricostruito l’accaduto.

Villeneuve è entrato in bagno al Terminal 1, nella toilette vicino all’"area filtri", non distante da un bar, alle 12.33. Proprio il personale dell’esercizio dieci minuti dopo è entrato nei bagni, probabilmente avvertito da alcune urla o rumori provenienti da lì. La "control room" di Sea è stata avvisata del problema alle 12.45 e alle 12.54 Villeneuve era già fuori dal bagno, "liberatosi" da solo. "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto", specificano da Sea, "ma non abbiamo avuto nemmeno il tempo di intervenire".