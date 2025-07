Aeroporto, l'ultima truffa dei bagagli: occhio all'etichetta

La tecnica è la seguente: "Creano un indirizzo email con il nome di quella persona, un numero di telefono e un indirizzo casuali e inviano il reclamo ". Non a caso in Giappone, proprio per tutelare la privacy di ogni viaggiatore, gli aeroporti hanno predisposto "dei contenitori per lo smaltimento delle etichette dei bagagli vicino all'uscita di sicurezza del ritiro bagagli".

Guai lasciare incustodite le etichette dei bagagli . L'avvertimento arriva da niente di meno di un dipendente addetto al ritiro delle valigie in aeroporto. Su Reddit il consiglio è quello di buttare l'adesivo a casa, solo dopo il rientro dal viaggio. Il motivo? Per il dipendente i truffatori "possono risalire all'itinerario di viaggio per farsi pagare".

Anche se si tratterebbe di una truffa poco diffusa, per Gary Leff è sempre meglio essere prudenti. L'esperto del settore turistico del Texas e autore del blog "View From the Wing", ha dichiarato a Fox News Digital che "si dovrebbe tenere attaccata l'etichetta sempre, per poi gettarla via a casa". Solo in questo modo si eviterebbe qualsiasi tipo di tranello. E, sempre e solo in questo modo, il proprietario della valigia si assicura che il proprio bagaglio non venga smarrito. E, qualora dovesse andare perso, proprio con l'etichetta può recuperarlo.