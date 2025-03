Tsitsipas prima batte Berrettini poi lo umilia: "Non esiste davvero"

12 marzo 2025 a

a

a

Il k.o. contro Stefanos Tsitsipas a Dubai è stato bissato da un altro stop al Masters 1000 di Indian Wells. Per Matteo Berrettini non è un grande momento, caduto sia negli Emirati Arabi sia in California in un’ora e otto minuti e con un doppio 6-3.

Nessuna rivincita dunque per l’italiano, quasi ‘sbeffeggiato’ da Tsitsipas nella conferenza stampa post match: "Ho giocato una buona partita, ma non esiste una partita perfetta”, le sue parole. Quasi a dire che non si è impegnato molto per battere Matteo.

E ancora: “Probabilmente ho giocato solo due volte nella vita una partita perfetta, se questa è la definizione di un qualcosa in cui non va nulla storto — ha aggiunto il greco — La partita perfetta non esiste davvero. Probabilmente intendeva che ho giocato davvero bene. Lo ringrazio per averlo detto, ma ci sono sicuramente tante cose che posso fare meglio la prossima volta".

"Non è possibile, non è pensabile": Paolo Bertolucci picchia durissimo contro Berrettini

Il tennista greco sta provando a risalire la china dopo un finale di stagione non particolarmente positivo: "Sto affrontando questi incontri con determinazione e con la volontà di dare il massimo in campo — ha concluso Tsitsipas — Ho visto tanti miglioramenti dal punto di vista della mentalità. Non voglio dare nulla per scontato, combatto ogni singolo giorno considerandolo come un capitolo diverso, una storia diversa, indipendentemente dal passato. Ho semplicemente voglia di scendere in campo e di essere un gladiatore. È così che affronto ogni sfida" .