Juventus, le bordate di Leonardo Bonucci: "Che figura di mer***. Vogliono vincere... ?"

Ci è andato giù deciso, con la sincerità che spesso in carriera lo ha contraddistinto. Leonardo Bonucci, simbolo della Juve, ha commentato il k.o. di Madama contro l’Atalanta con un “abbiamo fatto una figura di m***da”, le sue parole. E ancora: "Ho visto la squadra in grande difficoltà, mi ha fatto male al cuore — ha aggiunto — Questa Juventus deve crescere: i giocatori mancano di esperienza e personalità, Thiago Motta propone un bel gioco ma a volte fatica a concludere in porta. Col quarto posto stagione deludente, senza la qualificazione Champions un fallimento".

Poi un pensiero sul tema allenatore, più caldo che mai dato che Thiago Motta è in bilico: "Confermarlo anche senza Champions? Dipende da cosa vuoi — ha aggiunto — Se vuoi vincere subito, prendi Conte. In caso contrario dai tempo a Motta e Giuntoli per creare le basi per tornare vincenti, un progetto ha bisogno di tempo per ingranare, anche a livello societario. Lui deve crescere, capire che la Juve è un mondo a parte, tutto diverso dal Bologna. Servono passi avanti anche a livello comunicativo, non basta dire che sono tristi e dispiaciuti”.

A La Gazzetta dello Sport, ha poi distribuito le colpe: “Trovo strano che il club non abbia messo la faccia dopo lo 0-4, deve essere più presente con figure all’altezza — ha aggiunto Bonucci — Chiellini? Sta facendo un percorso, un giorno sarà più operativo ma non è lui che risolve tutti i problemi”. Il positivo sta “nell'inserimento di 2-3 giocatori di livello e la crescita dei giovani, la stagione prossima avrai le basi per fare un passettino avanti — ha concluso — Con Thiago Motta la Juve domina a livello di gioco ma questo non significa vincere. Oggi non ha una rosa da scudetto ma, se avesse battuto l'Atalanta, sarebbe stata lì a lottare". A proposito di giocatori: "Qualcosa da salvare c'è, penso a Yildiz, Thuram, e Di Gregorio. Vlahovic? Se resta Motta non credo possa rimanere".