Inter, con la Champions ti rifai la squadra: intrecci clamorosi con il Real Madrid, chi arriva

Il passaggio ai quarti contro il Feyenoord significa 30 milioni in più a propria disposizione per l’Inter rispetto alla scorsa stagione. Ora il club sogna in grosso e ha un buon tesoretto per operare dei colpi in estate. Il nome del desiderio è quello di Nico Paz, ma occhio anche ad Arda Guler del Real Madrid, secondo il Corriere dello Sport. Con la qualificazione ai quarti, la squadra nerazzurra si è assicurata altri 12,5 milioni di euro, portando il montepremi a 98,5. Vale a dire oltre 30 in più rispetto alla scorsa stagione, quando la campagna europea si fermò agli ottavi.

Con l’aumento dei premi messi a disposizione dall’Uefa con il cambio di format, l’Inter è a tre milioni dai 101,3 messi in cassaforte con la finale raggiunta tre anni fa. In caso di semifinale, il gettone sarebbe di altri 15 milioni, per la finale di 18,5, mentre il trofeo porterebbe un ulteriore gruzzolo di 6,5. Insomma, sollevare la Coppa, per il club nerazzurro, varrebbe quasi 150 milioni.

E così ecco che poi saranno operati i tentativi sul mercato, dato che Marotta ha annunciato che la prossima sarà un’estate di investimenti. Il primo colpo è già stato messo a segno, ovvero Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più bonus e destinato pure a partecipare al Mondiale per club. Per Nico Paz bisognerà prima occorre capire come si accorderanno Como e Real Madrid. L’Inter si augura che le “Merengues” se lo riprendano, sfruttando la recompra, per poi sedersi al tavolo con loro, sapendo che, con un attacco così affollato, qualcuno dovranno far partire.

Altro nome è quello di Arda Güler, finito in fondo alle rotazioni di Ancelotti. Poi due difensori centrali da pescare in un elenco che comprende Hien, Bijol, Beukema e Gila. A centrocampo, l’uscita scontata di Frattesi potrebbe aprire a un nuovo innesto, così come in attacco con Arnautovic e Correa.