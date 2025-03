Juventus, Alessandro Del Piero demolisce così Thiago Motta: "Questa cosa è inspiegabile"

16 marzo 2025 a

a

a

Buio pesto in casa Juventus. La Vecchia Signora è caduta, ancora una volta, in campionato. Questa volta il carnefice è la Fiorentina, che dai primi minuti di gioco aveva già fatto capire di volersi portare a casa i tre punti. Ma la reazione dei bianconeri dopo il primo gol di Gonses è stata surreali. Giocatori fermi, senza idea e senza voglia di ribaltarla. Dopo soli tre minuti, la Viola ha raddoppiato con l'ex Madragora con l'assist di un altro ex: Nicolò Fagioli. Nel secondo tempo anche Moise Kean ha provato a punire - di nuovo - la sua ex squadra. Solo il fuorigioco ha salvato (per il momento) Thiago Motta. La debacle è arrivata infine con la rete di Guudmunson.

Per il momento sembra che la società voglia dare ancora fiducia a Thiago Motta. Giuntoli, sentito da Sky Sport, ha spiegato che il tecnico farà ancora parte del progetto Juve. Ma che le ultime prestazioni sono un chiaro campanello d'allarme di qualcosa che non va.

"I giocatori vogliono l'esonero di Thiago Motta". Disastro Juve, occhio a questo dettaglio | Guarda

In studio, c'era anche Alessandro Del Piero. L'ex leggenda bianconera non ha avuto pietà nel commentare la partitaccia della sua Juve: "È difficile commentare un momento del genere per chi è emotivamente coinvolto come me. Il segnale più grave è che non c’è stata una reazione ai cazzotti dell’avversario. Significa che la Juve è in uno stato molto basso e non rispecchia lo spirito del club". Poi la frecciata a Thiago Motta: "Inspiegabile quando sei sotto 3-0 mettere in campo 3 difensori con i primi 3 cambi…”.