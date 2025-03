Marc Marquez, Agostini-choc: "È il demonio. Ecco che cosa gli accadrà"

19 marzo 2025 a

a

a

"Dal punto di vista mentale è un demonio. Però a me sembra che a fare la differenza, alla fine, sia solo la pista. I risultati. È un fuoriclasse. E non capisco perché ci sia così tanto odio nei suoi confronti. Le critiche, le polemiche: ha litigato con Rossi? Ma quelle sono questioni personali, devono restare lontano dai circuiti". Giacomo Agonisti non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti di Marc Marquez. Anche se il pilota spagnolo dovesse un giorno superare il suo primato dei 15 titoli. "Non gli auguro certo di riuscirsi - ha spiegato -. Nel malaugurato caso dovesse farcela, un giorno, non sarò per niente contento. Ma gli farò i complimenti. Se lo merita".

In un'intervista rilasciata a Repubblica, Giacomo Agostini ha parlato del pilota spagnolo, sottolineato come sia pronto per portare a casa altre vittorie prestigiose. "Marc vuole dimostrare di essere il più forte di tutti - ha precisato -. Quest'anno punta a vincere il suo nono mondiale, e a raggiungere Rossi. Se ci riesce, il prossimo obiettivo sarà il decimo: non penserà ad altro. Ma tutti noi faremmo lo stesso - ha poi ammesso -, nelle sue condizioni. Vincere è bello".

Marc Marquez? La profezia clamorosa di Angel Nieto: cosa aveva detto nel 2008 | Video

Non solo Marc Marquez. Agostini ha parlato anche di Pecco Bagnaia, sostenendo di avere una caratteristica in comune con lui. "Non si vincono due Mondiali per caso. Pecco è uno che preferisce fare le cose con calma, non ha fretta: vuole avere tutto sotto controllo. Come lui, io ero puntiglioso. Avevo una grande sensibilità nella guida, volevo controllare il più piccolo dei dettagli. Non mi facevo prendere dall'ansia".