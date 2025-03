Lautaro Martinez, infortunio muscolare con l'Argentina: Inter, ore d'apprensione

Gabriele Galluccio 20 marzo 2025 a

Per un Marcus Thuram acciaccato e risparmiato dalla Francia, c’è un Lautaro Martinez infortunato di ritorno dall’Argentina. Il “Toro” non prenderà parte al doppio impegno della nazionale di Scaloni, impegnata nelle qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile. Lautaro non si era allenato con il resto dei compagni: inizialmente lo staff medico della Celeste aveva parlato di un affaticamento, ma nella giornata sono emersi nuovi dettagli che hanno messo in allarme l’Inter in vista della ripresa del campionato.

«Lautaro Martinez non sarà disponibile per questo doppio impegno di marzo a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro», si legge nella nota ufficiale della Seleccion. Una volta tornato a Milano, l’attaccante argentino effettuerà ulteriori accertamenti, in modo da capire i tempi di recupero.

A questo punto però per l’Inter si profila una ripresa complicata, non solo per il livello dell’Udinese, che è in un ottimo momento di forma. Inzaghi non avrà a disposizione l’infortunato Dumfries e lo squalificato Bastoni: è possibile che si aggiunga anche Lautaro alla lista degli indisponibili. In attacco dovrebbe invece recuperare Thuram, che è stato rispedito a casa dalla Francia. Inoltre nell’allenamento di ieri sono rientrati i primi infortunati: Zielinski, Zalewski, Darmian e Dimarco hanno svolto lavoro personalizzato e dovrebbero essere tutti e quattro a disposizione per la delicata partita con l’Udinese. Questa sosta per le nazionali è importante per l’Inter, che alla ripresa vuole continuare a fare strada su tutti i fronti: serie A, Champions e Coppa Italia.