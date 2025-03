Eddie Jordan, Formula 1 in lutto: morto l'uomo che ha lanciato Schumacher

20 marzo 2025 a

Se ne è andato uno dei dei capostipiti della Formula 1 che fu. Il Circus piange Eddie Jordan, spentosi a 76 anni per un cancro che lo scorso mese aveva definito “aggressivo”. Il manager irlandese fondatore dell’omonima scuderia di Silverstone (oggi col nome di Aston Martin), che lanciò anche l’esordio di Michael Schumacher nel GP di Belgio ’91, era negli ultimi anni un volto e una voce conosciutissima a livello mediatico in alcune tv come intervistatore a caldo al termine delle sessioni, nonché cerimoniere sul podio e opinionista di numerose testate britanniche.

Il suo podcast, molto cliccato, si chiama Formula For Success. Con la sua morte, lascia la moglie Marie e i figli: Zoe, Miki, Zak e Kyle. Di recente, era stato accostato al ruolo di consulente di Adrian Newey, poi l’ex direttore tecnico della Red Bull aveva scelto l’Aston Martin, nonostante un corteggiamento della Ferrari.

Eddie Jordan, "tumore e metastasi. Ero in bici, come l'ho scoperto". Mondo della F1 sotto choc

A riguardo, la famiglia ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale per diramare la notizia: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Eddie Jordan — si legge — ex proprietario di un team di Formula 1, opinionista televisivo e imprenditore nonché OBE (membro dell’ordine dell’Impero Britannico, una delle onorificenze più prestigiose del Regno Unito istituita da Re Giorgio V il 4 giugno del 1917, ndr)”. Jordan si è spento “serenamente con la famiglia al suo fianco a Città del Capo nelle prime ore del 20 marzo 2025 all’età di 76 anni, dopo aver combattuto negli ultimi 12 mesi contro una forma aggressiva di cancro alla prostata", conclude la nota della famiglia secondi cui "EJ portava in abbondanza carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Senza la sua presenza, tutti noi abbiamo un vuoto enorme. Mancherà a tante persone, ma ci lascia tonnellate di bei ricordi che ci faranno sorridere nel nostro dolore".