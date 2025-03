Bublik-Moutet, la partita finisce in rissa: "Francesino, vuoi sfidarmi? Ci vediamo fuori"

20 marzo 2025 a

Nervi tesissimi tra Alexander Bublik e Conrentin Moutet. Siamo a Phoenix, dovesi sta disputando un Challenger. Ai quarti del torneo, il kazako se l'è dovuta vedere con il francese. E, nel corso di tutto il match, sono stati tanti i momenti di tensione tra i due. A fine partita, però, si è raggiunto il culmine. I due si sono avvicinati alla postazione del giudice di sedia. E in quel momento sono volate parole pesanti e addirittura qualche minaccia.

"Vuoi sfidarmi? Il francesino sta parlando e non vuole combattere... Bene, andiamo. Ci vediamo fra dieci minuti fuori dal campo", ha intimato Bublik a Moutet. Per fortuna poi non è accaduto nulla di che. Ma l'Atp ha deciso comunque di multare entrambi per cattiva condotta. La provocazione di Bublick è stato soltanto l'apice di una gara contrassegnata da continui battibecchi. A un certo punto, alla battuta il kazako ha risposto in modo piccato al francese che gli diceva di non essere pronto: "Non me ne frega un c…" la risposta al veleno che ha fatto in parte divertire anche il pubblico.

Bublik and Corentin Moutet’s argument after their match at the Phoenix Challenger last week:



“You want to fight? The French kid is speaking & he doesn’t want to fight. Let’s go. We meet in 10 minutes outside.”



pic.twitter.com/9GKKY907Py — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2025

Non è la prima volta che Bublik si rende protagonista di un comportamento simile. Lo scorso anno il kazako perse la pazienza e distrusse la sua racchetta durante un match contro il nostro Flavio Cobolli al China Open.