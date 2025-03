Lewis Hamilton, l'impensabile team-radio subito dopo la pole: clamoroso in Ferrari

21 marzo 2025 a

Una pagina di storia dell’esperienza di Lewis Hamilton in Ferrari è già stata scritta. Lewis è davanti a tutti nella Sprint Qualifying in Cina, chiudendo davanti alla Red Bull di Max Verstappen di soli 18 millesimi. L’inglese, a fine corsa, era incredulo quando gli ha parlato via radio l’ingegnere di pista, Riccardo Adami, per comunicargli la notizia: “Pole position!”. “Davvero?”, ha risposto Lewis. “Davvero!", ha replicato l’ingegnere. E il britannico di Stevenage è potuto così impazzire di gioia, sicuramente sorpreso, scoppiato in una risata e si lascia andare a un "bel lavoro".

Poi il pilota è sceso dalla vettura e sorridente ha salutato Adami, con il quale sta costruendo il rapporto. Dietro lui e Verstappen ci sono Piastri e Leclerc, mentre Norris è solo sesto alle spalle della Mercedes di Russell. Insomma, una Ferrari che ha iniziato col passo giusto il GP di Cina dopo il passo falso al via di Melbourne. "L'ultima gara era stata un disastro per noi, sapevamo che la macchina aveva prestazioni migliori ma non eravamo riusciti a estrarle — ha commentato a caldo il britannico dopo la caccia alla pole per la mini gara di sabato (via le 4 di mattina italiane) — Siamo venuti qui su una pista che amo e la macchina ha preso vita fin dal primo giro. Sono solo le qualifiche della Sprint ma è un passo interessante anche in vista della gara".

E ancora: "Devo ancora riguardare tutto ma nel primo settore siamo andati molto forti, è dove sono migliorato di più, ma il miglioramento è stato graduale su tutto il circuito — ha aggiunto — Sicuramente c'è ancora margine di crescita e cercheremo di migliorare ancora nella prossima sessione di qualifica di domani. Ma intanto mi godo quel numero 1 rosso del primo tempo alal fine di queste qualifiche". E sulle aspettative per il passo gara, mentre Leclerc vede al bicchiere mezzo vuoto, il britannico aggiunge: "Non so, il Bahrain è stata una gara sul bagnato, sabato sarà la prima vera e propria simulazione di gara e domenica la prima gara — ha concluso — Ma la McLaren va molto veloce e anche Verstappen. Intanto però siamo in una buona posizione: positivi, a testa alta, continuiamo a spingere".