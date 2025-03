Lewis Hamilton, il team radio sconcertante: "Lo faccio passare". Ferrari sotto accusa

23 marzo 2025 a

"Non sono deluso. Ci abbiamo provato e sono contento che abbiamo fatto qualcosa di diverso, comunque faticavo in termini di prestazione". Lewis Hamilton si sforza di trovare qualcosa di buono nella (brutta) prestazione della Ferrari al Gran Premio di Cina. Sul circuito di Shanghai va male la Rossa, che conclude quinta (con Charles Leclerc), e fatica lui, il britannico, sesto.

Non solo: terranno banco nei prossimi giorni lo scontro la via con il monegasco (che ne esce peggio, con un'ala danneggiata), l'ordine di scuderia che al 21esimo giro impone al 7 volte campione del mondo di lasciar spazio a Charles, e infine il disperato pit stop che non porta benefici alla classifica.

Almeno su un punto, però, verranno meno i veleni: è stato proprio Hamilton, al team radio in collegamento con il muretto del Cavallino, a suggerire di far passare avanti Leclerc. "Sono in difficoltà, penso che lo farò andare". Chapeau.

"Avevamo una macchina buona nella sprint, abbiamo fatto dei cambiamenti per migliorare e invece siamo peggiorati in tutto sia in qualifica e ancora peggio in gara. Purtroppo era molto dura tenere il passo di chi sta davanti, abbiamo tanto da imparare - prosegue Hamilton ai microfoni di Sky Sport -. Nel finale andavo molto forte, ma Verstappen faceva gli stessi tempi per cui è un peccato".

"Abbiamo fatto altri cambiamenti, ma non abbiamo alzato la vettura in modo enorme. Ma mettendo insieme tutte le cose è andata peggio, Leclerc ha testato alcune cose in Bahrain che io non avevo testato e così entrambi abbiamo seguito quella strada che non è andata in maniera positiva". E sulla strategia è ancora meno tenero: "Abbiamo provato qualcosa di diverso nel finale, ma con la sosta in più si perde molto tempo".