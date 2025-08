Jannik Sinner diventa una laurea: un primo clamoroso caso

Dal campo da tennis all’aula magna il passo è breve, ma questa volta Jannik Sinner non ci ha messo nessuna abilità. Più che altro, il suo talento ha ispirato l’abilità di uno studente, Flavio Pirazzi , giovane laureato del corso di “Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie” all'Università di Torino. Pirazzi, infatti, ha scelto come argomento della propria tesi nientemeno che il numero uno del mondo del tennis: “Un'idea forse inusuale, nata dopo la vittoria di Jannik allo Us Open nel settembre dello scorso anno. Era chiaro che Sinner fosse ormai un titolo da prima pagina per tutti i media, anche quelli non sportivi. E che dunque potesse essere oggetto di studio anche di un lavoro accademico. L'ambito è quello della sociologia della comunicazione dei nuovi media, ma ci sono collegamenti anche con l'area del marketing. È una tesi scritta in tempo reale, seguendo l'attualità, le vittorie e la carriera di Jannik”.

Ovviamente Pirazzi è un appassionato di tennis sia nella teoria che nella pratica: “Lo pratico a livello amatoriale da quando ero poco più che un bambino, fin dai tempi di Federer e Nadal. Un mio sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare istruttore di questa disciplina. E poi sono di Torino, la città dove in un certo senso Jannik è esploso, alle Atp Finals”. Lo studente, intervistato da Fanpage.it, spiega allora il fenomeno Sinner: “Ha reso il tennis più popolare, ha stravolto le tendenze. I bambini nati dopo il 2006 non hanno quasi mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali: se un tempo sognavano soltanto di diventare i nuovi Totti o Del Piero ora aspirano anche ad essere i futuri Sinner. Prima la gente andava al pub soltanto per vedere in compagnia le partite di calcio, ora ci sono locali che pubblicizzano gli incontri Sinner-Alcaraz. Dà la misura di quanto questo sport sia diventato trasversale. Sinner piace perché è costante, gioca con determinazione, è un atleta serio. Piace al pubblico contemporaneo, non fa mai polemiche in campo, viene visto come genuino. Citando un articolo di giornale, è un giocatore ‘politicamente corretto’. Segna un grande distacco rispetto a campioni genio e sregolatezza a cui eravamo abituati in passato, anche in altri sport”.