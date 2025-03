Novak Djokovic minaccia Sinner: "Chi presto busserà alla sua porta"

In conferenza stamp, Novak Djokovic ha parlato di Joao Fonseca, incoronandolo come uno di quei giocatori in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik Sinner e Carlos Alacaraz. "Se ne sta parlando molto da diversi mesi e lui senz'altro merita questa attenzione - ha detto -. È un giocatore potente e completo, ha tutti i colpi e può crescere tanto, ma ciò che colpisce è la sua capacità di trarre il meglio di quello che ha nei momenti delicati di una partita. Inoltre, come ho già detto in passato, è importante per il tennis che venga da un grande Paese come il Brasile, che ha un grande potenziale nel nostro sport. Ma non è l'unico giovane che si sta imponendo: pensiamo a Mensik, a Tien. Non so nemmeno come chiamarla, questa new new new generation, ma di certo busserà alla porta di Sinner e Alcaraz nei prossimi anni”.