Thiago Motta, la profezia di Simone Inzaghi: "Cosa gli accadrà, molto velocemente"

Il giorno dopo l'ufficialità della separazione tra Thiago Motta e la Juventus tanti colleghi dell'ex tecnico del Bologna si sono esposti in sua difesa. Oggi, lunedì 24 marzo, si è svolta al Centro federale di Coverciano la consegna della Panchina d'Oro, il prestigioso riconoscimento al miglior allenatore di una determinata stagione. In questo caso, il premio è stato assegnato calcolando quella passata. E a vincerlo è stato Simone Inzaghi, campione d'Italia con la sua Inter. Dietro di lui, Gian Piero Gasperini, che ha ricevuto la Panchina d'Oro Speciale per l'Europa League conquistata con l'Atalanta.

"Thiago Motta lo stimo come allenatore - ha commentato Simone Inzaghi - e soprattutto lo stimo come persona e penso che ritornerà molto velocemente perché è veramente bravo". Stesso discorso anche per Gian Piero Gasperini: "Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po’ in difficoltà – ha dichiarato – Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c’è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace. Un pensiero va anche a queste persone, mi riferisco nello specifico a Thiago Motta in questo momento”. Gasperini poi ha concluso: “Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno”.

"Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme". Questo il saluto di Thiago Motta alla Juventus e ai suoi tifosi attraverso un comunicato diffuso dallo stesso club bianconero. "Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro", ha aggiunto.