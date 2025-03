Jannik Sinner, la sentenza di Andy Roddick: "Non può essere quello di prima"

Sul tema è intervenuto la leggenda del tennis americano Andy Roddick , che ha spiegato: "Sinner tornerà agli Internazionali e il suo pubblico di casa a Roma impazzirà . Con il supporto e fama di cui gode in Italia, non sono sicuro che ci sarebbe potuto essere un posto migliore per lui al momento del ritorno. Ha giocato bene a Torino e ha vinto le finali ATP lì, ma non ha giocato a Roma l'anno scorso, quindi non hanno visto Jannik da quando è diventato il miglior giocatore del mondo".

"Non mi preoccupa che il chiacchiericcio sul suo ritorno possa influenzarlo - le parole di Roddick -, perché ci convive dallo US Open dell'anno scorso e in quel periodo ha vinto due major. Penso che abbia ancora il rispetto delle persone nello spogliatoio, anche se non sono d'accordo con la natura confusa dei protocolli antidoping. Forse ci sono un paio di persone più interessate a esprimere opinioni che a leggere effettivamente i fatti, ma Jannik è piuttosto sobrio. Non penso che entrerà con una natura combattiva. Il fatto è che tornerà su una superficie che probabilmente non è la sua preferita. La sua preparazione per il Roland Garros potrebbe risentirne. Non credo che tu possa stare fuori per tre mesi e tornare come se nulla fosse cambiato”.