Matteo Berrettini asfalta Kyrgios, come gode Sinner

Altro che Nick Kyrgios. Ancora una volta, Matteo Berrettini ha dato una lezione di stile. Il campione azzurro ha disputato i quarti di finale contro Taylor Fritz al Master 1000 di miami. Ma ad avere la meglio è stato il numero 4 americano, che si è portato a casa il match dopo due ore e 44 minuti di battaglia sportiva senza esclusioni di colpi. Lo statunitense ha trionfato con un doppio 7-5 e un tie-break nel mezzo.

Ma Berrettini si è comportato da signore e ha avuto la forza anche di ironizzare. Sui social, lo statunitense ha pubblicato uno scatto che lo ritrae abbracciato all'azzurro con il seguente messaggio rivolto all'italiano: "Che battaglia ieri sera". Matteo si è subito fiondato sotto il suo post Instagram e ha pubblicato un emoticon del dito medio. No, il suo intento non era insultarlo. Al contrario, è più riconducibile a un "Te la sei cavata per questa volta, ma avrò la mia rivincita". Insomma, in questo scambio social c'è tutto: rivalità, sportività e ironia.

Come detto, però, non tutti si comportano allo stesso modo. Nick Kyrgios per esempio da mesi sta conducendo una battaglia personale contro Jannik Sinner, che potremmo definire terrorismo psicologico. Il motivo? L'unico a combattere è proprio l'australiano, dato che l'altoatesino non l'ha mai preso in considerazione.