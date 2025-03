Jannik Sinner, la vita "sospesa": cosa fa davvero adesso

Una primavera così Jannik Sinner se la ricorderà per un pezzo. Lui, il numero 1 del mondo, il tennista più bravo di tutti, il fenomeno con la racchetta che ha messo a sedere (sportivamente parlando) Alcaraz, Zverev, Djokovic e tutti gli altri colleghi della Top Ten che non sono minimamente riusciti ad avvicinare il suo trono in queste settimane, se ne sta al mare mentre imperversano i tornei in tutto il mondo e la stagione sulla terra rossa è lì alle porte, con il torneo di Montecarlo che la aprirà a breve. Montecarlo, appunto. Perché Jannik si trova lì. A casa. Nel suo appartamento in Boulevard Princess Grace, dedicato all’indimenticabile Grace Kelly, e si allena su un campo privato lì vicino. Il suo mondo è tutto lì, fra le pasticcerie che frequenta al mattino quando, borsone in spalla e monopattino d’ordinanza, si nutre per recarsi agli allenamenti, prima in palestra e poi con la racchetta. C’è il sole, c’è bel tempo, ci sono 22 gradi e i nemici - Kyrgios in testa sono lontani anni luce, per sua fortuna.



Niente Dubai, niente Florida, niente Los Angeles e neppure Marbella per gli allenamenti. Meglio casa propria, Cap d’Ail dove Jannik nell’esclusivo World Class Fitness Club sta cercando di non perdere la forma fisica che aveva poco prima di accettare i tre mesi di stop, d’accordo (si fa per dire) con la famigerata WADA, la commissione antidoping che l’ha inchiodato al muro per la ben nota vicenda Clostebol. Sorridente, come sempre, tranquillo ma poco propenso a incontrare i giornalisti, Sinner ha trascorso qualche giorno a casa sua, a Sesto Pusteria, sciando. Ha detto addio al vecchio manager, Lawrence Frankopan, per affidare l’impero Sinner al fidato amico Alex Vittur. Poi ha diretto la Audi RS6 ABT verso la Costa Azzurra per continuare gli allenamenti senza giocare. Roba non bellissima ma alla fine utile per un ragazzo che negli ultimi due anni ne ha vissuti dieci per stress, trionfi, felicità, rotture di scatole, inconvenienti vari (anca dolente, infortuni, Olimpiadi saltate) e ha combattuto contro un drago rosso che si chiama WADA.