Federica Pellegrini contro Jannik Sinner? Insulti contro la Divina, la clamorosa replica

In un ulteriore commento, la campionessa veneta ha voluto chiarire ulteriormente il suo pensiero: "Non ho mai detto che Sinner si è dopato volutamente e con un rendiconto e fidati che se lo pensassi non avrei problemi a dirlo". Dunque ha riportato l’attenzione, così come fece nell'intervista, sulla questione della responsabilità: "Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano", ha chiosato. Infine, ancora una puntualizzazione, piovuta su X: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere". Insomma, come la pensi Federica Pellegrini, con buona pace di haters e rosiconi, è chiarissimo.