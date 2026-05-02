Jannik Sinner, "tra Madrid e Roma...": la frase che fa tremare gli italiani

"Arrivare in finale qui a Madrid significa molto per me. So che domenica sarà una sfida difficile, ma sono felice di essermi messo nella condizione di lottare per un altro titolo". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato l'ennesima possibilità di portarsi un trofeo in questa prima parte di stagione. La parentesi terra rossa è iniziata nel migliore dei modi. Ma nella testa del numero uno al mondo c'è solo un unico fondamentale obiettivo: il Roland Garros di Parigi, l'unico grande Slam che manca alla sua ricca collezione di successi.

"Dico sempre che la folla ti dà una spinta in più - ha spiegato il numero uno al mondo -. Roma sarà una storia diversa. Da parte mia, sto cercando di recuperare moltissimo con il sonno notturno. La notte scorsa è stata ottima per me: ho dormito molte ore e stamattina mi sentivo molto fresco. Ho giocato molto nell’ultimo mese e mezzo, arrivando molto avanti in tutti i tornei; è chiaramente un grande segnale, ma allo stesso tempo si tende a essere un po’ più stanchi. Penso anche che, quando giochi grandi partite come finali o semifinali, ci sia una componente di adrenalina che mi spinge e mi motiva. Tra questo torneo e Roma cercherò di recuperare di nuovo, e vedremo".