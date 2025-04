Sara Curtis, "scolapasta in testa": l'impensabile segreto della nuotatrice

“Che giorni sono stati? Incredibili, io e sua madre Helen ce lo aspettavamo, ma stare in mezzo al tifo, ai complimenti che non vanno a noi, agli applausi. Vederla firmare gli autografi ai bambini mi ha commosso”. Commenta così Vincenzo Curtis nell’intervista a La Stampa, ovvero il papà di Sara Curtis che a Riccione, pochi giorni fa, ha stabilito due record nazionali che le sono valse la qualificazione ai Mondiali nei 50 e nei 100 stile libero (rompendo il record di Federica Pellegrini). “Sara è sempre grata di averci vicini — sono le parole di papà Curtis — Tra il pubblico, nelle gare che contano, si crea un'energia enorme. È una figlia splendida e non ci saremmo mai persi la sua consacrazione”.

Parole di elogio alla famiglia (“Grazie ai miei genitori per come mi hanno fatto crescere”) Sara le aveva dedicate dopo il trionfo di Riccione, un po’ come Jannik Sinner con la sua. Il fatto è che “noi familiari sembriamo le eccezioni, per questo approccio che non preme sulla competizione sfrenata, nel rispetto della crescita: dovrebbe essere normale”, ha detto a riguardo padre. Per crescere la nuotatrice “abbiamo fatto dei sacrifici, li fanno tutti i parenti consapevoli — ha aggiunto — L'amore e il sostegno sono spontanei. I risultati di Sara sono sempre stati eclatanti, però abbiamo fatto le stesse cose per suo fratello maggiore che nuotava e ha smesso. Siamo orgogliosi di lui che fa l'elettricista ed è felice del suo lavoro quanto di Sara che a luglio va ai Mondiali di nuoto a Singapore. Conta la realizzazione”.