Christian Panucci, auto bruciata nella sua villa a Roma: "Origine dolosa"

Una Pasquetta da dimenticare per Christian Panucci. Il 53enne ex difensore della Roma e oggi opinionista televisivo a Mediaset ha perso la sua auto marcata Audi, una Q8, carbonizzata da alcuni malintenzionati in un incendio che gli inquirenti ritengono di origine dolosa.

L’incidente dentro la villa dell’ex giocatore della Capitale. Nel giorno della morte di Papa Francesco c’è chi dunque non ha perso tempo per cercare di rubare qualcosa o di vendicare un atto subito nei confronti di Panucci. Sul fatto indagano ora i carabinieri della stazione Tor De Cenci e della compagnia di Pomezia, che hanno messo al vaglio le telecamere di sicurezza per vederci chiaro.